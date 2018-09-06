"Какой ужас": Актер из Таганрога Павел Деревянко поделился с поклонниками кровавыми снимками

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-06T11:27:52+03:00

Павел Деревянко одинаково хорошо исполняет как драматические, так и комедийные роли. Фото: кадр из фильма.

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Известный актер Павел Деревянко шокировал подписчиков снимком, которым поделился на своей странице. Таганроженец продемонстрировал руки и рубашку, измазанную кровью. Актер сообщил, что участвует в новом проекте «Псих» известного режиссера.

- Мощно! Натурально! Жутко! Круто! - написал один из подписчиков, воодушевившись снимками.

- Эх... хорошая была рубашка наверно, - посочувствовала другая поклонница.

Были предположения, что «пострадал целый урожай томатов», актер «перепил томатного сока» или даже у него «кровавая ветрянка» .

- Каждый гример готовит кровь по разному, это зависит от его знаний, - поделилась тайным закулисьем одна из подисчиц Деревянко. - Мешают все пищевые добавки и соевый соус. Главное - цвет, вязкость, практичность и в кадре естественность.

Но были и такие, кто призвал актера и его коллег задуматься о будущем поколении

- Какой ужас... - было высказал мнение на страничке актера. - Ну, если это как у гениального Тарантино - показать мерзость и убожество преступников, обесценить поднятое до небес, героизированное, поданное с флером романтики в той же «Бригаде» преступное сообщество, то нормально. Культура - это об этом. Развести по разные стороны и пояснить людям «что такое хорошо и что такое плохо», а то у нас бедные дети уже похоже на мате, как в норме выращиваются. А ведь это психотравмы, да на всю жизнь, проблемы с сексуальностью...