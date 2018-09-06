Фейерверк мог стать причиной крупного пожара в Левенцовке Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-06T12:40:39+03:00

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В среду, 5 сентября, в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Фото и видео ЧП появилось в социальных сетях около 21:20.

- Пожар в Левенцовке! Какие-то люди возле торгового центра начали взрывать фейерверк, - написал один из очевидцев. - Из-за маленького огонька и с помощью ветра, загорелось поле рядом с домами и с магазинами. Тут люди живут и могло бы попасть в дом или в магазин

Еще одна ростовчанка подтвердила его слова:

- Были в то время там, видели все, семья запускала фейерверк, он полетел в разные стороны, в том числе и в нашу сторону и, видимо, кусочек попал в заросли все моментально вспыхнуло, помог еще ветер. Минут за десять все разгорелось очень сильно. Они тут же уехали.

Народ в недоумении: как можно запускать возле домов, да еще и в такой ветер?

- Нужно просто думать о последствиях, если бы в дом отлетело или, еще хуже на этом участке был бы исходник газа, то рвануло бы очень сильно, - написала одна из горожанок.