2018-09-06T14:33:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют сильный ветер

Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 6 сентября
Оксана АРТЕМОВА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют сильный ветер, а спасатели объявили штормовое предупреждение. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду, потому возможны обрывы проводов, обрушение рекламных щитов и деревьев.

Специалисты управления ГО и ЧС города просят ростовчан воздержаться от походов по улицам, соблюдать осторожность, не оставлять коляски и автомобили под деревьями, ни в коем случае не разжигать костры и отключать электроприборы ввиду возможности скачков напряжения.

Завтра, 7 сентября, в Ростове-на-Дону обещают дождь, ветер уменьшится до 8-10 метров в в секунду, а термометры днем покажут максимум +25 градусов.

Напомним, в среду, 21 марта, из-за сильного ветра произошло ЧП. В центре Ростова-на-Дону погибла 21-летняя девушка. На нее упало дерево, когда она шла по улице Пушкинской (между Соколова и Чехова). Несчастная скончалась до приезда скорой.

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