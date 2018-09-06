Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: на Мечникова дерево рухнуло на три иномарки

СЕГОДНЯ 15:51 2018-09-06T15:52:04+03:00

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В четверг, 6 сентября, в Ростове-на-Дону объявлено штормовое предупреждение, сила ветра в этот день, по данным метеорологов доходит до 23 метров в секунду. И, как результат, падающие на улицах донской столицы деревья. Фото ЧП стали появляться в социальных сетях.

Так, известно об одном из случаев на улице Мечникова, 53. Как сообщают очевидцы, там дерево упало сразу на три машины. Теперь автовладельцам придется восстанавливать автомобили либо за свой счет, либо искать хозяина территории и предъявлять ему претензии, не исключено что в судебном порядке.

Кроме того, ростовчане сообщают, что дерево упало и в переулке Автомобильный, а на Уфимском упавший ствол полностью перекрыл проезд автотранспорту.

Горожане в Интернет-паблике возмущаются:

- По идее, дендрологи должны следить за состоянием деревьев и спиливать больные и старые деревья, а они только штрафовать умеют, если ты сам дерево спилил, и им все равно какое это было дерево.