У жителя Ростовской области нашли крупные запасы марихуаны

СЕГОДНЯ 16:03 2018-09-06T16:03:11+03:00

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В Ростовской области в поле зрение полицейских попал 55-летний местный житель. Его стражи порядка заподозрили в продаже наркотиков. Известно, что случай произошел в Миллеровском районе. Там по оперативной информации мужчина передал одному из покупателей сверток с измельченным веществом зеленого цвета, который заплатил за него за 500 рублей.

Как уже позже установили в специализированной лаборатории, изъятое вещество оказалось марихуаной. В общей сложности в свертке находилось 19 граммов наркотика. После чего и было принято решение наведаться в дом продавца.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, оперативники провели обыск жилья, где обнаружили и изъяли более 400 граммов марихуаны. В настоящее время в в отношении подозреваемого возбуждены сразу два уголовных дела.

Не исключено, что в ближайшее время ему придется провести в местах не столь отдаленных.