«Ростелеком» приглашает на турнир по World of Tanks в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-06T16:22:07+03:00

22 сентября «Ростелеком» проведет региональный турнир по легендарной онлайн-игре World of Tanks. Бойцы-победители получат призы от организаторов, игровое «золото» Wargaming, а также право представлять город на межрегиональном турнире, который состоится в Краснодаре уже в этом году.

Соревнования пройдут в 2 этапа: онлайн и оффлайн (LAN). Площадкой LAN-части турнира станет игровой клуб «Кибер-Арена», расположенный по адресу г. Ростов-на-Дону, пер.Оренбургский 2Б. Игровые матчи начнутся в 10:00 по местному времени и будут проходить в формате очных сражений 3x3. Игроки смогут использовать только танк Т-44-100 (Р). Правилами соревнований разрешается применять «голдовые» снаряды и предоставленные организаторами турнира перки на танк.

Специально для поклонников компьютерных игр «Ростелеком» разработал уникальный тарифный план «Игровой». Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов, в числе которых прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж с наклейкой войск связи СССР, уникальные стилизованные обвесы, а также слот в ангаре. Премиум аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

«Ростелеком» приглашает всех желающих принять участие в турнире. Чтобы подать заявку, необходимо зайти в группу организатора турнира https://vk.com/rtkwot, нажать на кнопку «Записаться» и указать следующие данные:

- название команды;

- ники игроков;

- телефон капитана.

Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

