Венера и Аполлон: в Ростовской области назвали самые популярные и редкие имена для детей

СЕГОДНЯ 16:27 2018-09-06T16:27:58+03:00

С начала года на Дону родились свыше 27 тысяч новорожденных. Фото: ГОПАЛО Ольга.

С начала года на Дону родились свыше 27 тысяч новорожденных

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В Ростовской области специалисты выяснили, как чаще всего называли детей в этом году. Принципиального отличия от предыдущих лет нет. Так, наиболее популярными мужскими именами являются: Артем, Александр, Максим, Михаил, Дмитрий, Иван, Кирилл, Даниил, Матвей и Ярослав. А вот для девочек - София, Мария, Анастасия, Дарья, Полина, Виктория, Алиса, Анна, Арина и Ева.

Известно, что за восемь месяцев этого года на Дону зарегистрировано 27 639 новорожденных.

При этом некоторые родители решили проявить фантазию и назвать ребенка так, чтобы, скажем, двум Евам или Ярославам в одном классе не учиться. В числе редких имен этого года среди донских мальчиков уже есть Антип, Ибрагим, Данислав, Илларион, Соломон, Семен, Адриан, Максимильян, Евсей и даже Аполлон. Ему под стать уже и потенциальная невеста имеется - девочку назвали Венера.

В списке редких женских имен для ростовских младенцев еще и Миланья, Жасмин, Славяна, Аполлинария, Анфиса, Лукерья, Забава, Милослава и Адриана. Так что тем родителям, кто хочет выделить своего ребенка из толпы именем, придется потрудиться с поиском имени.