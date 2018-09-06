Болельщик ФК "Ростов" покорил Эльбрус, чтобы поднять дух команды

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-06T16:44:51+03:00

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28-летний ростовчанин Анатолий Жуков выложил в социальную сеть ролик своего восхождения на Эльбрус. Молодой человек не просто покорил гору, но взял с собой желто-синюю майку футбольного клуба "Ростов", чтобы оставить ее там как флаг и поднять тем самым боевой дух команды. Находясь на вершине, он записал обращение к игрокам и тренерскому штабу.

- Давайте сделаем так, чтобы эта майка на вершине самой высокой в Европе горы была только началом. И в дальнейшем клуб поднимался все выше и выше в Европе. Вперед "Сельмаш"! Желто-синий - самый сильный! - сказал Анатолий и поцеловал "стяг".

Восхождение на Эльбрус.Август 2018 года, простой житель города Ростова-на-Дону и преданный болельщик ФК "Ростов" осуществляет свою давнюю мечту, восходит на вершину высочайшей горы в Европе - Эльбрус.

Напомним, сейчас "Ростов" находится на третьей строчке в турнирной таблице Отечественного чемпионата с 13 очками, уступая только "Зениту" и "Спартаку".