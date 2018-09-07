2018-09-07T09:59:05+03:00
Происшествия

Крупный ландшафтный пожар под Ростовом-на-Дону тушили 19 часов

Ветер гнал пламя от одного населенного пункта к другому
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ЧП. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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6 сентября в Ростовской области произошел крупный ландшафтный пожар. Как сообщает региональное управление МЧС, около 11 утра на западной окраине хутора Дугино (Азовский район) загорелась сухая трава. Ветер раздул пламя, и к часу дня был объявлен ранг пожара № 3.

- Огнем пройдено более 10 гектаров сухой растительности от хутора Дугино до села Рогожкино, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства. - В 17 часов очаг пожара был локализован. Погибших и пострадавших нет.

Тем временем, в социальной сети появилось видео с места ЧП. Очевидец снял, как горят две постройки в хуторе Рогожкино.

Пожар в Рогожкино 6.9.2018 .Ростов-на-Дону Главный

- Подожгли камыш. От сильного ветра огонь перекинулся на два дома, которые сгорели дотла, - написал он.

Полностью ликвидировать пожар удалось только сегодня, к 6 часам утра. На месте работали более 200 спасателей и 33 единицы техники.

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