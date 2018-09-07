В Ростове-на-Дону на два года осудили женщину, которая обещала за 70 тысяч рублей устроить на завод

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-07T10:19:58+03:00

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В Ростове-на-Дону дама предлагала рабочим устроиться на крупный завод, что на проспекте Нагибина. За помощь в трудоустройстве женщина просила не малые деньги, для начала - 50 тысяч рублей. При том, что как позже выяснилось - никакого отношения к этому предприятию «рекрутер» не имела.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, дама назначила встречу одному из кандидатов прямо на проходной. Тот согласился на ее условия. Но через неделю лже-работодательница сообщила - нужны еще 20 тысяч рублей за то, что кандидат не проходил стажировку. Когда вожделенную должность мужчина так и не получил, он пошел в полицию.

Стражам порядка достаточно быстро удалось отыскать предприимчивую ростовчанку. Более того, стало известно, что похожим образом она обманула еще трех человек.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело рассматривалось в суде. В итоге, гражданку приговорил к двум годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии-поселении.

Правда, у нее еще есть время обжаловать решение судью: приговор в законную силу пока не вступил.