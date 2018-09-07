СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-07T10:30:29+03:00

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Погода на выходные 8-9 сентября 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают сильные дождь и ветер. Настоящая - не календарная осень, если верить метеорологам, наступит в донской столице уже совсем скоро. Так, в пятницу, 7 сентября, в дневные часы воздух прогреется до плюс 22 градусов. В этот день обещают осадки, а сила ветра будет достигать временами 15 метров в секунду.

Похожий прогноз и на субботу, 8 сентября. Тогда будет облачно и идти дождик. В дневные часы столбики термометров покажут температуру от 19 до 29 градусов выше нуля. Но уже в воскресенье, 9 сентября, стоит основательно подумать над тем - выходить ли в такой день из дома. Ветер немного утихнет - до 11 метров в секунду, а вот дождь перейдет в ливень. Температура воздуха в этот день до 27 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление все эти дни будет ниже нормы.

Зато передохнуть от облачности можно будет в начала новой рабочей недели - тогда потеплеет до плюс 29 градусов, ветер будет до 13 метров в секунду, но зато солнечно и осадков не ожидается.