В Ростовской области бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу контрафакта
Реальным штрафом закончилась продажа контрафактной одежды для жителя Ростовской области. Как рассказали в Ростовской областной прокуратуре, инцидент произошел в городе Каменске-Шахтинском.
Там выяснилось, что один из местных предпринимателей торговал на улице Ворошилова детской одеждой и обувью. Однако возникли сомнения в ее качестве и безопасности. На предметах легкой промышленности не было ни информации о производителе, ни соответствующей маркировке.
В итоге, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Нарушение продавцом требований технического регламента». Суд назначил ему штраф в размере двадцать тысяч рублей. Надо сказать, что мужчина еще легко отделался - максимальное наказание по этой статье составляет на десять тысяч рублей больше.
К слову, в региональном Управлении Роспотттебнадзора рассказали, как купить правильный ранец, форму и сколько должны весить учебники.