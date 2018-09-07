В Ростовской области бизнесмена оштрафовали на 20 тысяч рублей за продажу контрафакта

СЕГОДНЯ 10:41 2018-09-07T10:49:41+03:00

Одежда и обувь для детей должны быть правильными и безопасными.

У специалистов возникли сомнения в качестве и безопасности детской одежды и обуви

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Реальным штрафом закончилась продажа контрафактной одежды для жителя Ростовской области. Как рассказали в Ростовской областной прокуратуре, инцидент произошел в городе Каменске-Шахтинском.

Там выяснилось, что один из местных предпринимателей торговал на улице Ворошилова детской одеждой и обувью. Однако возникли сомнения в ее качестве и безопасности. На предметах легкой промышленности не было ни информации о производителе, ни соответствующей маркировке.

В итоге, в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье «Нарушение продавцом требований технического регламента». Суд назначил ему штраф в размере двадцать тысяч рублей. Надо сказать, что мужчина еще легко отделался - максимальное наказание по этой статье составляет на десять тысяч рублей больше.

К слову, в региональном Управлении Роспотттебнадзора рассказали, как купить правильный ранец, форму и сколько должны весить учебники.