2018-09-07T12:00:52+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону на три месяца перекроют движение по одной стороне улицы Нансена

А для объезда по другой улице введут одностороннее движение
Илья БОГОМОЛОВ
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Схема ограничения и объезда.Схема ограничения и объезда.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону в связи с ремонтом южного и северного путепроводов, ведущих от улицы Нансена на проспект Нагибина с 8 сентября по 15 декабря будет ограничено движение транспорта по северной стороне улицы Нансена. По южной стороне движение будет полностью перекрыто. Об этом "КП" сообщили в Департаменте автодорог города. Чтобы пропускная способность уличной сети не страдала из-за этого, с 13 сентября будет организовано одностороннее движение по улице Фрунзе - на участке от Буденновского проспекта до улицы Стадионной в западном направлении. На схеме показано, что этот участок будет использоваться, как объезд для тех, кто должен был двигаться по южной Нансена.

Также сообщается, что в связи с прокладкой ливневой канализации у здания по адресу 2-я Краснодарская, 169Б с 15 сентября до 10 октября будет ограничено движение транспорта по улице Малиновского в створе дома № 3. У водителей отнимут одну полосу движения.

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