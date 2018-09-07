2018-09-07T12:41:26+03:00
Происшествия

Родственники опознали тело 23-летней студентки, убитой в Ростове-на-Дону

Илья БОГОМОЛОВ
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Мария пропала без вести 30 августа, а спустя три дня ее нашли убитой.Мария пропала без вести 30 августа, а спустя три дня ее нашли убитой.Фото: Соцсети
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Родные опознали тело 23-летней студентки Марии Перебейнос, тело которой было найдено в ночь со 2 на 3 сентября возле стен Свято-Иверского монастыря в Ростове. Из-за работы следователей родственников несчастной не сразу допустили к телу, и семья некоторое время надеялась, что девушка еще жива, а найденный труп принадлежит другой жертве.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщило СУ СК РФ по Ростовской области. - Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают обстоятельства совершенного преступления и лиц, причастных к нему.

Напомним, Мария пропала без вести вечером 30 августа, после того, как вышла на пробежку на улице Борко. Назад на съемную квартиру девушка не вернулась и на телефон тоже перестала отвечать. Через несколько дней в зарослях камыша недалеко от улицы Пацаева было найдено окровавленное тело молодой женщины — в такой же одежде, но без смартфона и ключей. Нападавший нанес ей несколько ударов ножом, в том числе и по горлу. По одной из версий, Марию ограбил и убил бомж родом из Краснодарского края.

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