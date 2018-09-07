2018-09-07T13:17:10+03:00
Общество

В Ростовской области 25-летнего мужчину пырнули ножом на улице

Нападавшего полицейские уже задержали
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области 25-летнего мужчину пырнули ножом на улице.В Ростовской области 25-летнего мужчину пырнули ножом на улице.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В полицию позвонила жительница Азовского района Ростовской области. Женщина рассказала,что во дворе ее дома произошла потасовка, во время которой ранили человека. Стражи порядка сразу же прибыли на место ЧП.

Оказалось, что пострадал 25-летний мужчина. Его с ранением госпитализировали в ближайшую больницу. А вот нападавший — вдвое старше него. Инцидент произошел между двумя гостями, которых хозяин пригласил для совместного застолья. Разгоряченные оппоненты начали выяснять отношения. И тогда один из них вместо аргументов применил нож.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 51-летнего злоумышленника уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.

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