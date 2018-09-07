В Александровке Ростова-на-Дону почти на сутки отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-07T13:25:29+03:00

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В городе Ростове-на-Дону сообщают об очередных плановых отключениях холодной воды. Известно, что на этот раз не повезет жителям Александровки. В частности, краны опустеют в домах в среду, 12 сентября. Воды не будет с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Сообщается, что неудобства придется терпеть жильцам многоэтажек, расположенных по адресам: 89/1;89;87/1;81/3;87/4;87/2;91/1;91/2;93;93/2;95/3;95;95е;95/1;95/4;95/5; 95/7;95/8;95/9;93;93/2;93/3; 97;101.

Причина отключений - работы по по замене запорной арматуры на одном из участков трубопровода. Горожан просят заранее подготовиться отсутствию холодной воды. И приносят извинения за причиненные неудобства.

Известно также, что двум микрорайонам Ростова-на-Дону целый месяц будут ежедневно отключать свет. речь идет о Ворошиловском районе донской столицы. Отключения света в Ростове-на-Дону в сентябре 2018 года.