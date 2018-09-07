2018-09-07T13:49:02+03:00
Общество

В городе Шахты вор на глазах изумленного хозяина залез в дом и отобрал мобильник

Злоумышленник знал, что одинокий мужчина с трудом передвигается и не окажет ему сопротивление
Ольга ГОПАЛО
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В городе Шахты вор на глазах хозяина залез в дом и стащил мобильник.В городе Шахты вор на глазах хозяина залез в дом и стащил мобильник.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе Шахты Ростовской области задержали 39-летнего мужчину, который среди бела дня совершил грабеж. Об этом журналистам сообщили в донском главке. Известно, что преступление произошло в одном из домов, расположенных в черте города. Злоумышленник проник в жилище через окно и прямо на глазах хозяина забрал у того мобильный телефон, после чего был таков.

Как позже выяснят полицейские, предполагаемый преступник знал, что в этом доме живет одинокий мужчина, который с трудом может передвигаться. Грабитель думал, что в таком состоянии человек просто не сможет дать ему отпор. После нападения потерпевший нашел возможность набрать номер телефона «02». И, как результат, преступник был задержан.

Известно, что злоумышленник уже был судим за кражу. Вдобавок, долгое время он нигде не работал. В отношении него возбужили уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь, если дело передадут в суд, то ближайшие несколько лет он может провести в местах не столь отдаленных.

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