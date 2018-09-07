В Таганроге из заброшенного кафе стащили дорогостоящий холодильник

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-07T14:19:53+03:00

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В городе Таганроге Ростовской области произошла кража. О ней в полицию сообщил потерпевший — владелец здания, в котором какое-то время назад располагалось кафе. Потерпевший рассказал, что долгое время помещение пустовало. А теперь — когда он туда наведался, то обнаружил, что пропала дорогостоящая холодильная установка. Сумму пропажи владелец имущества оценил в сто тысяч рублей.

Стражам порядка удалось по горячим следам отыскать подозреваемого. Как рассказали в региональном главке, им оказался 50-летний местный житель. Мужчина уже был в свое время судим за похожее преступление.

На этот раз он разбил окно под покровом ночи и забрался во внутрь. Там он разобрал холодильную установку, а после вынес детали и по частям сдал их в пункт приема металлолома. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время судьбу рецидивиста будет решать суд.