2018-09-07T16:47:05+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина нашел сим-картку на улице и снял деньги с банковского счета

В отношении предприимчивого прохожего возбудили уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
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В отношении предприимчивого прохожего возбудили уголовное дело.В отношении предприимчивого прохожего возбудили уголовное дело.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В полицию Ростова-на-Дону обратилась горожанка, которая рассказала, что с ее банковской карточки неизвестные сняли деньги. Об этом журналистам сообщили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. Известно, что с банковского счета ростовчанки пропали 20 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось раскрыть это преступление. Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого и выяснили, что мужчина нашел на улице сим-карту. Он вставил ее в свой мобильный и понял, что к номеру привязана банковская карта. Не долго думая, предприимчивый ростовчанин перевел от туда все деньги на счет своего друга, а после - обналичил их.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Однако он может отделаться и штрафом, размер которого составляет 200 тысяч рублей.

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