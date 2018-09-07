Бухгалтер ростовской аптеки принялась продавать лекарства без рецепта

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-07T17:00:37+03:00

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В Ростове-на-Дону бухгалтер одной из аптек решила сама заняться продажей лекарств, причем без рецепта. Об этом сообщает региональный орган Росздравнадзора.

Препараты, которыми торговала женщина, должны были отпускаться строго по назначению врача. За такое вольность надзорный орган оштрафовал не только женщину, но и ее директора, и саму аптеку, как юридическое лицо. Штрафы за такой проступок, правда, скромные: должностные лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, а организация — от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в этом году аптеки Ростовской области были оштрафованы за нарушения при торговле лекарствами на 7 миллионов рублей. Основным недочетом, котрый выявляют проверяющие как раз является торговля препаратами без рецептов.