СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-08T08:14:01+03:00

Выясняем, на каких улицах ограничат движение во время матча «Россия-Чехия в Ростове-на-Дону 10 сентября 2018

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Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: на каких улицах ограничат движение. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. Известно, что спортивный поединок стартует в 19:00 на новом стадионе «Ростов-Арена». Из-за этого с 16:30 до 23:00 будет ограничено движение по автомобильной дороге западного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена» и съезда с Южного подъезда к городу Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная (съезд к улице Пойменная, 1).

Кроме того, с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге Магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная.

В Департаменте добавили, что добраться до места проведения матча будет на личном транспорте, на регулярных городских маршрутах, такси и пешком. Из центральной части города пешеходы смогут попасть на стадион, пройдя по тротуарной части Ворошиловского моста и далее по Левобережному парку, улице Левобережная, либо по западному пешеходному бульвару, в том числе через подземный пешеходный переход. К слову, в центральной и левобережной частях города, в этот день будут работать дополнительные экипажи ДПС и эвакуаторы.

Выясняем, на каких улицах ограничат движение во время матча «Россия-Чехия в Ростове-на-Дону 10 сентября 2018. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

АЛЛО!

Подробную информацию о транспортном обеспечении товарищеского матча «Россия-Чехия» можно получить в едином контакт-центре городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76.