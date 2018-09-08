2018-09-08T08:24:38+03:00
Происшествия

Вместо денег - порезанные газеты: в Волгодонске мошенница сняла порчу за 230 тысяч рублей

Доверчивая горожанка обнаружила пропажу только на утро
Ольга ГОПАЛО
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В Волгодонске мошенница сняла порчу за 230 тысяч рублей.В Волгодонске мошенница сняла порчу за 230 тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Рублем заплатила за свою доверчивость жительница города Волгодонска Ростовской области. Известно, что женщина обратилась в городскую полицию и рассказала, что стала жертвой мошенницы. Она сообщила стражам порядка, что впустила в квартиру неизвестную женщину, которая уверяла - у нее дар экстрасенса.

- Злоумышленница сказала, что обладает экстрасенсорными способностями и на потерпевшую наложена порча, - добавили в Главном УПравлении МВД России по региону. - А чтобы ее снять, необходимо сложить все свои сбережения в пакет и положить под подушку. После выполнения ритуала, лже-целительница незаметно заменила пакеты, пока хозяйка квартиры отходила на кухню за водой. Пропажу женщина обнаружила только на утро.

Оказалось, что вместо денег под подушкой - порезанная газета. Улов лже-целительницы оказался внушительным - 230 тысяч рублей. Стражам порядка удалось отыскать алчную ведунью. Ею оказалась 42-летнюю жительница города Шахты. К слову, она уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Экстрасенсорные способности не помогли: в отношении дамы возбудили еще одно уголовное дело. Не исключено, что ближайшие пять лет она проведет за решеткой.

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