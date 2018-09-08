СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-08T12:25:41+03:00

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Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как добраться на автобусе или маршрутке. Как сообщили в мэрии города, добраться до стадиона «Ростов-Арена», где будет проходить товарищеский поединок, можно будет сразу несколькими городскими маршрутами. Все они останавливаются возле торгово-развлекательного центре, от которого до стадиона рукой подать. Кроме того чтобы доставить всех желающих до дома после матча, больше десятка автобусов в этот день будут работать до 23:30. Речь идет о номерах 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99. Напоминаем, что входные ворота на стадион отрываются за три часа до начала матча. Так что, чтобы избежать очередей зрителей просят заблаговременно прибыть на матч. КОНКРЕТНО На каких маршрутах можно добраться - автобус № 75 (Центральный рынок - ул. Станиславского - ул. Большая Садовая - пл. Привокзальная - ул. Пойменная - ТРК МегаМаг); - автобус № 39 (Центральный рынок - ул. Б. Садовая - ул. Московская - пр. Ворошиловский – Ворошиловский мост - ул. Левобережная - Левобережный парк - Стадион «Ростов Арена» – ул. Чемордачка - Базы отдыха); - маршрутка № 49 (ТРК МегаМаг - пр. Ворошиловский - пл. Ленина - РГУПС – Каменка); - маршрутка № 77 (Орбитальная - пл. Добровольского - пр. Космонавтов - пр. Нагибина - пр. Ворошиловский - ТРК МегаМаг); - маршрутка № 92 (ТРК МегаМаг - пр. Ворошиловский - пр. Нагибина - пл. Чкалова - ул. Вятская - ул. Орская).

АЛЛО!

Подробную информацию о транспортном обеспечении товарищеского матча «Россия-Чехия» можно получить в едином контакт-центре городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76.