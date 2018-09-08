2018-09-08T14:35:02+03:00
Общество

«Таз с едой на земле. И что с того?»: Как готовят шаурму на Пригородном вокзале Ростова-на-Дону

За несколько часов видео о нарушении санитарных норм посмотрели 44 тысячи человек
ГОШЕВ Игорь
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В социальных сетях Ростова-на-Дону активно обсуждают видео, которое снял один из горожан. Фото: стоп-кадр с видео группа Вконтакте "Ростов Главный".В социальных сетях Ростова-на-Дону активно обсуждают видео, которое снял один из горожан. Фото: стоп-кадр с видео группа Вконтакте "Ростов Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону активно обсуждают видео, которое снял один из горожан. На нем видно, как из огромного пластикового таза пересыпают капусту в другую емкость. Все бы ничего, но действо происходит прямо на земле. Причем, у работницы нет даже перчаток на руках. Автор видео пояснил: так готовят шаурму на Пригородном вокзале Ростова-на-Дону. Всего за несколько часов видео набрало больше 44 тысяч просмотров.

Народ в комментариях не сдерживал эмоций. Самый литературный из них «Хорошо, что я там никогда не покупал». Но были и те, кто вступился за работников общепита.

- Капуста заквашивается в ведре, - написал один из горожан. - Это нормально. Пластиковый контейнер на асфальте, ну как бы и что?Он же изнутри чистый, верно? Если нет - это другой вопрос.

Или вот еще один комментарий:

- Ну перекладывают с одной тары в другую и что с этого? Как будто никто не знает. Да если и не знает, но догадываться может, что не выращивает же он в своей метр на метр точке, где он готовит шаурму эту самую капусту. Прям загадку века этим видео раскрыли.

Шаурма на пригородном автовокзале 7.9.2018 Ростов-на-Дону Главный.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

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