СЕГОДНЯ 12:58 2018-09-08T12:58:09+03:00

Выясняем, как уехать со стадиона после матча "Ростов-Чехия" 10 сентября 2018 год

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Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как уехать со стадиона на заказных маршрутах и автомобиле. Чтобы развести болельщиков по домам после матча с 21:00 до 23:00 от стадиона будут курсировать два заказных маршрута.

Как рассказали в городской администрации, это сделали для того, чтобы обеспечить комфорт болельщикам. Так, маршрут S1 будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны стадиона в центр города, он доедет до площади Гагарина с остановками на улице Большая Садовая и улице Максима Горького.

Второй маршрут S2 отправится от восточного проезда стадиона «Ростов-Арена» в центр города до площади Октябрьской с остановками на улице 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова. Интервал отправления - одна-две минуты.

Для тех же, кто решил добраться до места проведения матча на собственном автомобиле, важно знать, что после окончания игры выезд с парковки P15 возможен как в восточном направлении - в сторону Аксая через южный подъезд к стадиону «Ростов-Арена», так и в западном направлении - к Ворошиловскому мосту.

Выезд с парковки P9 после завершения матча возможен как в западном, так и в восточном направлении. С парковок VIP2 и P4 в юго-западной части «Ростов-Арена» после завершения матча выезд организуется по направлению движения на запад, к транспортной развязке на южном подъезде к городу Ростову-на-Дону.

А с парковок P0, P3 и Р10 в северо-западной части стадиона после завершения матча выезд будут регулировать сотрудники госавтоинспекции.

АЛЛО!

Подробную информацию о транспортном обеспечении товарищеского матча «Россия-Чехия» можно получить в едином контакт-центре городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76.