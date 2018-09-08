2018-09-08T13:11:51+03:00
Общество

В Ростовской область на месяц закроют дорогу до хутора Старая Станица

Там будут строить водовод
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Водителям придется объезжать участок дороги.Водителям придется объезжать участок дороги.
Изменить размер текста:

В Ростовской области на месяц закроют дорогу к одному из хуторов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Известно, что речь идет об участке дороги от магистрали «Дон» до хутора Старая Станица. Не проехать будет с 10 сентября до 10 октября 2018 года. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования местного значения - улица Парковая, улица Звездная и переулок Песчаный.

Сообщается, что ограничения вводятсяпо уважительной причине - там будут проводиться работы по строительству водовода по улице Буденного в хуторе Старая Станица.

Напомним, в Ростове-на-Дону во время товарищеского матча «Россия - Чехия» ограничат движения на нескольких улицах. Спортивный поединок пройдет 10 сентября 2018 года. В городском Департаменте транспорта рассказали, как добраться до стадиона «Ростов-Арена».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Аксае неизвестные ограбили офис микрозаймов, угрожая пистолетом
В Ростов-на-Дону прилетела сборная России по футболу
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как уехать со стадиона на заказных маршрутах и автомобиле
«Таз с едой на земле. И что с того?»: Как готовят шаурму на Пригородном вокзале Ростова-на-Дону
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как добраться на автобусе или маршрутке
Вместо денег - порезанные газеты: в Волгодонске мошенница сняла порчу за 230 тысяч рублей
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: на каких улицах ограничат движение
Бухгалтер ростовской аптеки принялась продавать лекарства без рецепта
В Ростове-на-Дону мужчина нашел сим-картку на улице и снял деньги с банковского счета
Донские застройщики открыли первые специальные счета в банке «Открытие»
В Волгодонске у подростка на улице грабитель отобрал мобильник
В Таганроге из заброшенного кафе стащили дорогостоящий холодильник