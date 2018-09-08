В Ростовской область на месяц закроют дорогу до хутора Старая Станица

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-08T13:11:51+03:00

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В Ростовской области на месяц закроют дорогу к одному из хуторов. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. Известно, что речь идет об участке дороги от магистрали «Дон» до хутора Старая Станица. Не проехать будет с 10 сентября до 10 октября 2018 года. Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования местного значения - улица Парковая, улица Звездная и переулок Песчаный.

Сообщается, что ограничения вводятсяпо уважительной причине - там будут проводиться работы по строительству водовода по улице Буденного в хуторе Старая Станица.

Напомним, в Ростове-на-Дону во время товарищеского матча «Россия - Чехия» ограничат движения на нескольких улицах. Спортивный поединок пройдет 10 сентября 2018 года. В городском Департаменте транспорта рассказали, как добраться до стадиона «Ростов-Арена».