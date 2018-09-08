В Ростов-на-Дону прилетела сборная России по футболу

СЕГОДНЯ 13:58 2018-09-08T13:58:23+03:00

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В Ростов-на-Дону прилетели футболисты сборной России. Об этом они сообщили в своем Твиттере. Известно, что полет прошел нормально. И уже через несколько часов команду ждет первая тренировка на донской земле. В частности, в 16:30 футболисты появятся в полной спортивной готовности на стадионе «Локомотив».

Уже в понедельник, 10 сентября 2018 года, им предстоит товарищеский матч с футболистами из Чехии. Он начнется в 19:00 по московскому времени. Из-за этого на некоторых улицах Ростова-на-Дону будет ограничено движение транспорта. Однако добраться до стадиона «Ростов-Арена» - матч будет проходить там, болельщики смогут как на маршрутах городского транспорта так на автомобилях или пешком. Чтобы развести всех по домам автобусы будут курсировать до 23:30.

Болельщиков просят прибывать на матч заблаговременно, ворота стадиона будут открыты за три часа до начала игры.