В Аксае неизвестные ограбили офис микрозаймов, угрожая пистолетом

СЕГОДНЯ 15:04 2018-09-08T15:04:58+03:00

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В Ростовской области неизвестные напали на офис микрозаймов. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в городе Аксае. Известно, что злоумышленники ворвались в помещение и потребовали у работника отдать им все деньги, которые находились в кассе. Под прицелом травматического пистолета сотрудник отдал им 80 тысяч рублей, после чего нападавшие скрылись.

По горячим следам полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались жители Ростова-на-Дону. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Напомним, в городе Волгодонске лже-целительница стащила у местной жительницы 230 тысяч рублей. Женщина пообещала снять порчу. Но когда утром доверчивая горожанка заглянула под подушку, то вместо денег обнаружила порезанные газеты.