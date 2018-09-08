В Ростове-на-Дону ограбили магазин канцтоваров
В Ростове-на-Дону неизвестные ограбили магазин канцтоваров. Об этом по телефону дежурного «02» сообщила владелица торговой точки. Женщина рассказала, что кто-то ночью проник в помещение и вынес оттуда ноутбук, принтер и другие товары. Общую сумму похищенного хозяйка имущества оценка в 14 тысяч рублей.
Вскоре стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Как рассказали в Главном Управлении МВД россии по Ростовской области, им оказался 32-летний ростовчанин. Они выяснили, что украденное мужчина продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Напомним, в Аксай двое налетчиков ограбили офис микрозаймов. Под дулом травматического пистолета сотрудник отдал грабителям более 80 тысяч рублей.