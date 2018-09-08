«Это днище»: Ростовский рэпер Баста записал песню вместе с певицей Алсу

СЕГОДНЯ 17:58 2018-09-08T17:58:25+03:00

Поклонники раскритиковали артиста и просят его вернуться обратно в рэп

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Известный рэпер Баста, а по паспорту Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону, поделился с поклонниками своим очередным треком. На этот раз музыкант спел дуэтом с певицей Алсу. Песня называется «Мы с тобой». Однако поклонники резко встретили эту новость, прослушав фрагмент композиции, которую опубликовал певец.

- Василий, ты таким макаром скоро Олимпийский больше не соберешь! Где трэки? Где хип хоп? Какую-то разлуку тяните! Завязывай!, - написал один из подписчиков.

- Где нормальный Баста, - вторит ему другой. - Что за сопли и Алсу?! Василий, опомнитесь!.

Кто-то напал как отрезал: «Это днище».

Или вот: - Согласен со большинством вышесказанного, что Вася плавно перешел на попсовую тропу, которая, возможно, более трендовая, комерческая и форматна для телека и молодежи.

Но были и такие, кому песня понравилась: «Алсу поет, а задыхаюсь я», «Песня, которая проникла в самое сердце».

Напомним, 29 сентября 2018 года рэпер выступит на стадионе «Ростов-Арена» с большим концертом, который вмещает 46 тысяч зрителей.