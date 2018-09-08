2018-09-08T17:58:25+03:00
Общество

«Это днище»: Ростовский рэпер Баста записал песню вместе с певицей Алсу

Поклонники раскритиковали артиста и просят его вернуться обратно в рэп
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Баста готов отказаться от выступления на "Ростов-Арене". Фото: Instagram, @bastaakanoggano.Баста готов отказаться от выступления на "Ростов-Арене". Фото: Instagram, @bastaakanoggano.
Изменить размер текста:

Известный рэпер Баста, а по паспорту Василий Вакуленко из Ростова-на-Дону, поделился с поклонниками своим очередным треком. На этот раз музыкант спел дуэтом с певицей Алсу. Песня называется «Мы с тобой». Однако поклонники резко встретили эту новость, прослушав фрагмент композиции, которую опубликовал певец.

- Василий, ты таким макаром скоро Олимпийский больше не соберешь! Где трэки? Где хип хоп? Какую-то разлуку тяните! Завязывай!, - написал один из подписчиков.

- Где нормальный Баста, - вторит ему другой. - Что за сопли и Алсу?! Василий, опомнитесь!.

Кто-то напал как отрезал: «Это днище».

Или вот: - Согласен со большинством вышесказанного, что Вася плавно перешел на попсовую тропу, которая, возможно, более трендовая, комерческая и форматна для телека и молодежи.

Но были и такие, кому песня понравилась: «Алсу поет, а задыхаюсь я», «Песня, которая проникла в самое сердце».

Напомним, 29 сентября 2018 года рэпер выступит на стадионе «Ростов-Арена» с большим концертом, который вмещает 46 тысяч зрителей.

bastaakanogganobastaakanoggano
Премьера!
33761 отметок «Нравится»499 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону ограбили магазин канцтоваров
В Аксае неизвестные напали на офис микрозаймов, угрожая пистолетом
В Ростов-на-Дону прилетела сборная России по футболу
В Ростовской область на месяц закроют дорогу до хутора Старая Станица
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как уехать со стадиона на заказных маршрутах и автомобиле
«Таз с едой на земле. И что с того?»: Как готовят шаурму на Пригородном вокзале Ростова-на-Дону
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как добраться на автобусе или маршрутке
Вместо денег - порезанные газеты: в Волгодонске мошенница сняла порчу за 230 тысяч рублей
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: на каких улицах ограничат движение
Бухгалтер ростовской аптеки принялась продавать лекарства без рецепта
В Ростове-на-Дону мужчина нашел сим-картку на улице и снял деньги с банковского счета
Донские застройщики открыли первые специальные счета в банке «Открытие»
В Волгодонске у подростка на улице грабитель отобрал мобильник
В Таганроге из заброшенного кафе стащили дорогостоящий холодильник