В Ростове-на-Дону ко Дню города очищают Левобережный парк

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-09T08:02:06+03:00

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В преддверии празднования Дня города Ростова-на-Дону в парке Левобережный ведется масштабная уборка территории. В администрации южной столицы отмечают, что там есть немало проблемных объектов. Парку требуются серьезная санитарная очистка и покос сорной растительности.

- 15 сентября в 11:00 на территории парка Левобережный запланировано торжественное открытие Дня города. Городские власти подготовили для местных жителей и гостей праздника множество интересных развлекательных программ. Выставки прикладного и технического творчества, народные фестивали, музыкальные концерты, театральные постановки, художественные номера и военные представления, спортивные конкурсы, игры, квесты и, конечно же, очень много развлечений для детей и подростков, - сообщили в мэрии.

С программой мероприятий на День города Ростова 15-16 сентября вы сможете ознакомиться на сайте "КП".