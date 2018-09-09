2018-09-09T08:14:11+03:00
Политика

Выборы депутатов в Ростовской области 9 сентября 2018: открылись 2608 участков

Выборы депутатов в Ростовской области 9 сентября 2018: голосование стартовало в 8 часов утра
Илья БОГОМОЛОВ
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9 сентября - единый день голосования. Фото: пресс-служба ИК РО.9 сентября - единый день голосования. Фото: пресс-служба ИК РО.
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Сегодня, 9 сентября, в Единый день голосования, в Ростовской области выбирают депутатов законодательного собрания региона шестого созыва, а также в 12 городах и районах проходят выборы в местные парламенты.

В 8 часов утра открылись 2608 участковых избирательных комиссий во всех муниципальных образованиях области. Голосование будет проходить с до 20:00.

- Более 41 тысячи избирателей Ростовской области воспользовались возможностью проголосовать по месту фактического нахождения, - рассказали в донском избиркоме. - Начиная с 25 июля градане могли подать заявление в любом МФЦ области, ближайшей к их месту нахождения территориальной избирательной комиссии или через портал госуслуг. Прием заявлений был завершен 5 сентября.

Информацию о кандидатах в депутаты, которые избираются сегодня, вы можете найти здесь.

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