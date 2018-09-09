2018-09-09T08:34:51+03:00
Происшествия

Авария в Ростове-на-Дону на Буденновском 8 сентября 2018: момент столкновения попал на видео

Авария в Ростове-на-Дону на Буденновском 8 сентября 2018: в сети появилось видео ДТП
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП от Гаспара Авакяна из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП от Гаспара Авакяна из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальных сетях появилось видео аварии с участием пяти машин в центре Ростова-на-Дону 8 сентября. У одного из участников ДТП в машине работал авторегистратор, которые и запечатлел момент удара.

На ролике видно, как, постояв перед светофором на пересечении Буденновского проспекта и улицы Варфоломеева, машина начинает движение еще на красный свет. Когда она выехала на перекресток, ей в бок на большой скорости врезается другая иномарка. Камера засняла, как последняя несколько раз перевернулась, снесла знак и улетела в сторону тротуара. При этом "машина-болид" снесла двух пешеходов, что собирались переходить дорогу по зебре. На псоледний секундах ролика видно, что для потока по улице Варфоломеева в этот момент уже горел красный.

ДТП на Будённовском 8.9.2018 .Ростов-на-Дону Главный

Напомним, что по предварительным данным сотрудников полиции, 38-летний водитель автомобиля BMW допустил столкновение с машиной Ssangyong. После чего последняя иномарка опрокинулась и столкнулась с автомобилями Subaru, Hyundai и Reno. Пострадали 43-летней женщина и 32-летний мужчина, находившиеся в Ssangyong. Также в больницу доставили 19-летнего пешехода. У парня закрытая черепно-мозговая травма и повреждена одна нога.

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