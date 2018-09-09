Водитель Mercedes погиб в столкновении с автоцистерной под Ростовом-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:33 2018-09-09T10:35:58+03:00

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В ночь на 9 сентября на южном подъезде к Ростову-на-Дону произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, ехавшие со стороны Батайска, столкнулись встречные легковой автомобиль Mercedes и бензовоз. От удара иномарка превратилась в груду металла, прибывшие на место спасатели доставали из нее тело погибшего. Взрыва топлива не произошло, однако автоцистерна перегородила движение по нескольким полосам трассы.

В отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области "Комсомолке" подтвердили, что в результате столкновения в погиб один человек. Однако, грузовой автомобиль перевозил не бензин, а битум.

- В 00:15 водитель Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем DAF, - сообщили в госавтоинспекции. - В аварии погиб 45-летний водитель легковой иномарки. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все осбстоятельства происшествия.