Гандболистки "Ростов-Дона" разгромили соперниц из Уфы

СЕГОДНЯ 11:08 2018-09-09T11:09:37+03:00

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8 сентября гандболистки «Ростов-Дона» уверенно одолели соперниц из клуба «Уфа-Алиса» на своем поле. Всреча закончилась со счетом 37:20. Первой забила команда из Уфы, но «Ростов-Дон» ответил быстрой и результативной атакой, а дальше стал все больше разрывать счет. На перерыв команды отправились при счете 20:9 в пользу ростовчанок.

- Мы смогли хорошо сыграли в защите, убегали в неплохие контратаки. Но были и плохие моменты. Иногда теряли фокус внимания, не хватало дисциплины. Это то, над чем нам сейчас нужно работать. Когда игроки видят большой отрыв в счете, они могут расслабиться, а этого не должно быть. Нужно наслаждаться игрой все 60 минут, - сказал по итогу встречи главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин.

Напомним, в прошлом сезоне оба матча этих команд заканчивались победой донских красавиц.