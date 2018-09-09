2018-09-09T11:09:37+03:00
Спорт

Гандболистки "Ростов-Дона" разгромили соперниц из Уфы

Итог матча - 37:20
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото: ГК "Ростов-Дон".Фото: ГК "Ростов-Дон".
Изменить размер текста:

8 сентября гандболистки «Ростов-Дона» уверенно одолели соперниц из клуба «Уфа-Алиса» на своем поле. Всреча закончилась со счетом 37:20. Первой забила команда из Уфы, но «Ростов-Дон» ответил быстрой и результативной атакой, а дальше стал все больше разрывать счет. На перерыв команды отправились при счете 20:9 в пользу ростовчанок.

- Мы смогли хорошо сыграли в защите, убегали в неплохие контратаки. Но были и плохие моменты. Иногда теряли фокус внимания, не хватало дисциплины. Это то, над чем нам сейчас нужно работать. Когда игроки видят большой отрыв в счете, они могут расслабиться, а этого не должно быть. Нужно наслаждаться игрой все 60 минут, - сказал по итогу встречи главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин.

Напомним, в прошлом сезоне оба матча этих команд заканчивались победой донских красавиц.

Еще больше материалов по теме: «Гандбол»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Явка на выборах в Законодательное собрание Ростовской области на полдень 9 сентября 2018
Отключения света в Ростове-на-Дону с 10 по 14 сентября 2018: кто останется без электричества
Водитель Mercedes погиб в столкновении с автоцистерной под Ростовом-на-Дону
Голый мужик: в Ростове-на-Дону пассажир без трусов похвастался загаром в автобусе
Авария в Ростове-на-Дону на Буденновском 8 сентября 2018: момент столкновения попал на видео
Выборы депутатов в Ростовской области 9 сентября 2018: открылись 2608 участков
В Ростове-на-Дону ко Дню города очищают Левобережный парк
«Это днище»: Ростовский рэпер Баста записал песню вместе с певицей Алсу
В Ростове-на-Дону ограбили магазин канцтоваров
В Аксае неизвестные напали на офис микрозаймов, угрожая пистолетом
В Ростов-на-Дону прилетела сборная России по футболу
В Ростовской область на месяц закроют дорогу до хутора Старая Станица
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как уехать со стадиона на заказных маршрутах и автомобиле
«Таз с едой на земле. И что с того?»: Как готовят шаурму на Пригородном вокзале Ростова-на-Дону
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: как добраться на автобусе или маршрутке
Вместо денег - порезанные газеты: в Волгодонске мошенница сняла порчу за 230 тысяч рублей
Матч «Россия-Чехия» 10 сентября 2018 Ростов-на-Дону: на каких улицах ограничат движение
Бухгалтер ростовской аптеки принялась продавать лекарства без рецепта
В Ростове-на-Дону мужчина нашел сим-картку на улице и снял деньги с банковского счета
Донские застройщики открыли первые специальные счета в банке «Открытие»
В Волгодонске у подростка на улице грабитель отобрал мобильник
В Таганроге из заброшенного кафе стащили дорогостоящий холодильник