Отключения света в Ростове-на-Дону с 10 по 14 сентября 2018: кто останется без электричества

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-09T12:52:05+03:00

Где в Ростове-на-Дону отключат свет с 10 по 14 сентября 2018

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По графику отключений Ростовских городских электросетей, на следующей рабочей неделе без света останутся дома по нижеперечисленным адресам.

10 сентября с 9 до 17 часов - Думенко, 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; Бурный, 1-23, 2-10; Веселый, 7, 16-32; Минераловодская, 128; Писательская, 5-7, 8-12; Подпольный, 3-11; Республиканская, 97-157, 106-146; Скачкова, 25-33, 32-48; Коммунистический, 6, 8/2, 10; Вагулевского, 108-126, 131-145; Седова, 8-14, 14Б, 27-75; Нижнебульварная, 27-35; Боготяновский Спуск, 1-3, Красных Зорь, 15; Владикавказская, 1-23, 2-28; Красногвардейская, 1-31, 2-32; Бондаренко, 16-22; Волгоградская, 1-23, 2-28; Бондаренко, 14, 14А, 14Б; Текучева, 9-35, 18-66; Муравьева, 2; Булавина, 1-11А; Трудовой, 2-10; Артельный, 5-9; Громкий, 1-11, 2-22; Подсолнечный, 1-9, Балочная, 12-34, 23-35.

11 сентября с 9 до 17 часов - Солидарности, 1-125, 2-114; Норильский, 14-28; Детская, 1-79, 2-72; Рационализаторский, 31-53, 24-40; Александра Блока, 27-39, 28-36; Стачки, 197, 199, 199/2, 199/3; Ленина, 132-206, 211-215; Врубовая, 81-95; Сурженская, 20-28, 27-37; Социалистическая, 127-141, 145, 152, 154, 160; Большая Садовая, 106-124; Чехова, 42-46.

12 сентября с 9 до 17 часов - 19-я Линия, 11-53, 14-58; Мясникова, 24-40; 17-я Линия, 24-76, 25-87; 1-я Пролетарская, 24-38, 27-41; Листопадова, 22-30, 31-47; Стачки, 191, 193, 193/1, 193/2, Ленина, 114-130, 187-207; Врубовая, 59-79; а также улицы Подольская; Центральная; Огарева; Рылеева и Пешкова.

12 сентября с 11 до 13 часов - Ворошиловский, 105; Варфоломеева, 243А; Семашко, 99/248; 118/260.

13 сентября с 9 до 17 часов - Ленина, 92-110, 155-169; Врубовая 29-55, 34; а также улицы Васильченко; Аксаковская; Харьковская; Шевченко и переулок Зональный.

С 10 по 12 сентября с 9 до 17 часов - Доброхимовская, 1-11, 2-18; Коминтерна, 3-27, 4-34; 1-я Краснодарская, 3, 15, 6-32; 2-я, Краснодарская, 2-10, 23-65; 1-я Круговая, 13; Парижской Коммуны, 1-23, 2-36; Ревкомовская, 32-48, 33-49; Таджикский, 1-9, 2-8.

С 10 по 13 сентября с 9 до 17 часов - Нансена, 201-299; Турмалиновская, 1-57, 2-54; Калиновская; Константиновская, 2-18, 41-45; Автомобильный, 1-21, 2-18; а также перулки Обуховский; Партизанский; Шарнирный; Семафорный; Казахстанский; Искрянский; Дагестанский; Якутский; Узбекский и улица Сельская.

С 10 по 14 сентября с 9 до 17 часов - Глиссерный 1-33, 36-52; переулок ОГПУ, 7-11; Подгорная, 42-58, 29-57; Амбулаторная, 153; Красногорский, 52, 54; Шефский, 58/129, 59, 61, 61А; Ленинаканская, 4-14, 3-13; Муравьева, 1-29, 2-26; Яровой, 1-9, 2-8; Текучева, 2-16; 9-я улица, 1-25, 2-24; Балочная, 5-27; Озимый, 2-4; Пестеля, 25-53, 26-52, 84-102, 89-107; Бондаренко, 3-9; 12-го Февраля, 3-17, 4-10; Псковский, 1-15, 2-22; Пирамидная, 2-16, 1-17; Раевского, 1-29, 2-16; Турксибская, 1-11, 2-4; Курганная, 1-17, 2-22; Мечникова, 2-12; Маркова, 41-53, 82-96; а также улицы Баграмяна; Южная и переулок Дубовский.