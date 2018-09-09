Явка на выборах в Законодательное собрание Ростовской области на полдень 9 сентября 2018

СЕГОДНЯ 14:09 2018-09-09T14:13:04+03:00

Участникам акции необходимо прийти на избирательный участок с 8 до 20 часов всей семьей с творческой работой на тему выборов. Фото: ИК РО.

Явка на выборах депутатов в ЗС РО на 12 часов дня

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По состоянию на 12 часов дня явка избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области составила 14,3%, сообщает донской избирком.

Сегодня, 9 сентября, на каждом избирательном участке региона организованы выставки творческих работ участников акции «Голосуем всей семьей». Чтобы стать одним из них, нужно принести на выборы рисунок, плакат, аппликацию, поделку из пластилина и тому подобное.

- Творческая работа должна демонстрировать необходимость участия в выборах, ответственность в своем избирательном решении, а также в интересной форме рассказывать о традициях семейного голосования, - рассказали в пресс-службе избиркома. - Все представленные работы будут размещены на тематической выставке. Юные авторы получат диплом и набор для творчества.