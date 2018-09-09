Явка на выборах в Законодательное собрание Ростовской области на полдень 9 сентября 2018
По состоянию на 12 часов дня явка избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области составила 14,3%, сообщает донской избирком.
Сегодня, 9 сентября, на каждом избирательном участке региона организованы выставки творческих работ участников акции «Голосуем всей семьей». Чтобы стать одним из них, нужно принести на выборы рисунок, плакат, аппликацию, поделку из пластилина и тому подобное.
- Творческая работа должна демонстрировать необходимость участия в выборах, ответственность в своем избирательном решении, а также в интересной форме рассказывать о традициях семейного голосования, - рассказали в пресс-службе избиркома. - Все представленные работы будут размещены на тематической выставке. Юные авторы получат диплом и набор для творчества.