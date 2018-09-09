Соцсети: в Ростове-на-Дону детскую площадку затопило фекалиями
Пользователь социальной сети Артем Обухов сообщил о коммунальной аварии в Ростове по улице Вятской, 41. Он выложил фотографии из жилого двора, где прорвало трубу канализации, и нечистотами затопило детскую площадку.
- Но дети не унывают, играют прямо там, - пишет очевидец.
- У нас тут вечно со всех щелей течет. Если выходишь утром и сухо, аж не по себе становится, - прокомментировал ростовчанин Григорий Остапенко.
- Уже второй месяц из-за этого машину не мою, - добавил другой горожанин Евгений Королев.
В комментариях жители улицы Вятской просят коммунальщиков дежурить к них круглосуточно, так как постоянно случаются какие-то порывы. Два года назад здесь из-за коммунального ЧП произошел крупный провал асфальта на проезжей части.