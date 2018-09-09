2018-09-09T16:11:25+03:00
Происшествия

Соцсети: в Ростове-на-Дону детскую площадку затопило фекалиями

Несмотря на ЧП, дети не прекратили играть во дворе
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места происшествия от Артема Обухова из группы ВК "Ростов Главный"Фото с места происшествия от Артема Обухова из группы ВК "Ростов Главный"
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Пользователь социальной сети Артем Обухов сообщил о коммунальной аварии в Ростове по улице Вятской, 41. Он выложил фотографии из жилого двора, где прорвало трубу канализации, и нечистотами затопило детскую площадку.

- Но дети не унывают, играют прямо там, - пишет очевидец.

- У нас тут вечно со всех щелей течет. Если выходишь утром и сухо, аж не по себе становится, - прокомментировал ростовчанин Григорий Остапенко.

- Уже второй месяц из-за этого машину не мою, - добавил другой горожанин Евгений Королев.

В комментариях жители улицы Вятской просят коммунальщиков дежурить к них круглосуточно, так как постоянно случаются какие-то порывы. Два года назад здесь из-за коммунального ЧП произошел крупный провал асфальта на проезжей части.

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