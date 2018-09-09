2018-09-09T16:44:00+03:00
Спорт

Чемпионат России по водно-моторному спорту 2018 состоится в Ростове-на-Дону 15 сентября

Спортивный праздник будет приурочен ко Дню города
Илья БОГОМОЛОВ
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Любителей спорта ждут зрелищные гонки на воде.Любителей спорта ждут зрелищные гонки на воде.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Впервые за 12 лет в Ростовской области состоится чемпионат России по водно-моторному спорту, сообщает администрация донской столицы. Речь идет о соревновании спортивных мотолодок, скутеров и глиссеров. Мероприятие намечено на субботу, 15 сентября, с 9 до 18 часов.

- Лучшие спортсмены страны покажут свое мастерство на воде и будут бороться за звание чемпиона России! - рассказали в пресс-службе мэрии. - Помимо чемпионата страны , 16 сентября в донской столице пройдут Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту и Кубок города. Данные турниры пройдут с 10 до 20 часов. Всех любителей спорта ждут зрелищные гонки на воде, выступление творческих коллективов и концертная программа.

Мероприятия будут проведены на Зеленом острове (заезд с улицы 29-я Линия).

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