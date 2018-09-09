2018-09-09T18:35:54+03:00
Звезды

Баста показал фотографию своего отца в молодости

Поклонники рэпера попросили в ответ сочинить песню про папу
Илья БОГОМОЛОВ
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Известный ростовчанин, рэпер Баста поделился в Instagram архивной фотографией своего отца. На старом черно-белом снимке запечатлен худой мужчина и усами и растрепанными волосами. Поклонники отметили, что отец и сын очень похожи, особенно глазами. Многие написали: "Спасибо отцу за такого сына". При этом люди задаются вопросом: почему у Басты столько песен про маму и ни одной, посвященной папе? Подписчики просят Василия поскорее написать таковую и выпустить в свет.

bastaakanogganobastaakanoggano
Батя
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В действительности про отца Басты Михаила Вакуленко мало что известно. В различных биографиях артиста сказано только, что будущий рэпер родился в семье военного, родители были в разводе, мальчик жил у бабушки с дедушкой. В некоторых статьях упоминается, что с папой произошел несчастный случай - он попал под колеса машины, чудом выкарабкался с того света и стал инвалидом первой группы. При этом об отце известно, что в молодости он любил слушать западный рок. Звездный сын, как мы знаем, пошел в рэп, но роковая классика все-таки имела на него влияние.

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