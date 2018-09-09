Явка на выборах в Законодательное собрание Ростовской области: голосовать пришли более трети жителей региона

СЕГОДНЯ 20:45 2018-09-09T20:46:30+03:00

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Сегодня, 9 сентября, в 20:00 в Ростовской области закрылись участки для голосования за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

- По состоянию на 18:00 явка на выборах составила 36,26%, - сообщила пресс-служба донского избиркома. - По состоянию на 15:00 она составляла 26,5%.

Напомним, в Ростовской области работали 2608 участковых избирательных комиссий во всех муниципальных образованиях региона. Более 41 тысячи донских избирателей воспользовались возможностью проголосовать по месту фактического нахождения, подав соответствующее заявление в любом МФЦ, ближайшей территориальной избирательной комиссии или через портал госуслуг.