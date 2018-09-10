2018-09-10T09:10:32+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону новый асфальт не продержался и десяти дней

В недавно отремонтированной дороге появилась яма
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото Сергея Киреева из группы ВК "Ростов Главный".Фото Сергея Киреева из группы ВК "Ростов Главный".
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Пользователь социальной сети Сергей Киреев пожаловался в городском паблике Ростова на новый асфальт, который провалился через несколько дней после укладки. Мужчина выложил фотографии дороги на пересечении улиц 2-ой Краснодарской и Города Ле-Ман. На проезжей части видна свежая латка, а посреди нее - свежая яма.

- В начале сентября положили асфальт. Спустя девять дней он провалился. Неужели сложно сразу делать нормально? - удивляется Сергей.

В ответ ростовчане оставили множество комментариев об отмывании денег на строительстве дорог.

- Даже на 5 мм тоньше слой асфальта, при больших объемах в масштабе области - это миллиарды. Зачем делать качественно? Ведь деньги нужны всегда и асфальт нужен будет каждый год туда же. Кто-тл просто пользуется ситуацией. Главное - делиться, и все будет очень хорошо, - пишет житель южной столицы Геннадий Соломатов.

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