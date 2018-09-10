2018-09-10T09:50:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на ближайшую рабочую неделю синоптики дождя не обещают

Воздух прогреется до плюс 31 градуса тепла
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону синоптики дождей не обещают. Фото: ГОПАЛО ОльгаВ Ростове-на-Дону синоптики дождей не обещают. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростове-на-Дону, если верить прогнозам синоптиков, ближайшая рабочая неделя пройдет без дождей. Так, в понедельник, 10 сентября, будет пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов тепла.

Во вторник, 11 сентября, заметно похолодает, до плюс 22. При этому будет хмуро и практически без солнца. Ситуация наладится к середине недели - в среду, 12 сентября, будет от плюс 19 до 27 градусов выше нуля. Ветра практически не будет. Похожая погода в четверг, 13 сентября, но на два градуса теплее.

Пятница, 14 сентября, станет самым жарким днем недели. Днем до 31 градуса со знаком плюс. Зато в субботу, 15 сентября, горожан ожидает настоящий ливень. К девяти часам утра за шесть часов выпадет до 14 миллилитров воды. Ветер восточный временами будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха - до плюс 26 градусов выше нуля.

До пятницы, 14 сентября, атмосферное давление будет выше нормы - до 760 миллиметров ртутного столба.

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