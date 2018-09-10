СЕГОДНЯ 09:59 2018-09-10T09:59:50+03:00

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В субботу, 15 сентября, в Ростове-на-Дону пройдет чемпионат России по водно-моторному спорту в классах спортивных мотолодок, скутеров и глиссеров. Об этом сообщает администрация города Ростова-на-Дону.

Известно, что соревнования состоятся на улице Окружная острова Зеленый — въезд с улицы 29-я Линия. В частности, посмотреть на спортивные состязания можно будет с 09:00 до 18:00. В это время свое мастерство покажут лучшие спортсмены страны. Главная цель - получить звание чемпиона России. В мэрии добавили, что спортивных поединков подобного уровня Ростовская область не видела 12 лет.

А на следующий день - в воскресенье, 16 сентября, состоятся еще и Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту и "Кубок города Ростова-на-Дону", посвященный Дню города. Время их проведения - с 10:00 до 20:00. Гостям обещают не просто зрелищные гонки, но и концертную программу с выступлением творческих коллективов.