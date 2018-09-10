СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-10T10:11:01+03:00

В полиции рассказали, как проверить - фальшивая купюра или нет. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Как распознать фальшивую купюру: в полиции Ростова-на-Дону рассказали о трех действенных способах. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону, есть несколько способов распознать - фальшивка перед вами или нет.

- Главное – обратить внимание на рельеф купюры, - советуют в донском главке. - Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.

Второй способ распознать фальшивку - сравнить купюру, напечатанную на струйном принтере, с оригиналом.

- Однако такие фальшивки встречаются редко, - вводят в ведомстве в курс дела. - Сегодня злоумышленники изготавливают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, способного нанести некоторые защитные знаки. Такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр он повторяется.

Ну, и наконец, третий способ проверить подлинность купюры - обратиться в любой банк с заявлением о проведении экспертизы. Правда, для этого потребуется еще и паспорт.

В Управлении добавили, что попытка сбыта поддельной купюры преследуется по закону. Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. А вот если о фальшивке гражданин узнал от кассира, то действие статьи 186 УК РФ на покупателя не распространяется ввиду отсутствия состава преступления. В таком случае следует отложить купюру и ограничить к ней доступ до приезда полиции.