«ГИДРОАВИАСАЛОН-2018»: ЮФУ подписал важный договор о стратегическом сотрудничестве

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-10T12:28:51+03:00

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На днях в Геленджике прошла XII Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «ГИДРОАВИАСАЛОН-2018», участниками которой стали 202 компании из России из шести стран мира. Там было представлено более 50 экспонатов летательных аппаратов и морских судов. Свои инжиниринговые услуги и опытно-конструкторские разработки в интересах авиапромышленности предложили сотрудники Южного федерального университета. Там же состоялся круглый стол по вопросам развития и оптимизации подготовки сотрудников. Со своими предложениями по развитию механизмов подготовки кадров для организаций авиационной промышленности выступил директор Инжинирингового центра приборостроения, радио и микроэлектроники ЮФУ Андрей Ковалев. А еще на выставке был подписано соглашения о стратегическом партнерстве между ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и АО «Гражданские самолеты Сухого». Его цель - развитие науки и техники, наукоемкого производства и стимулирования проектно-инновационной деятельности и координации усилий для решения задач по обеспечению непрерывного профессионального развития кадров на основе интеграции научного, образовательного, инновационного и технологического потенциалов.