2018-09-10T13:10:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пассажира сняли с самолета за то, что занял чужое место

Жителю Таганрога грозит штраф до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток
Ольга ГОПАЛО
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Инцидент произошел в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба "Аэропорты регионов".Инцидент произошел в аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону. Фото: пресс-служба "Аэропорты регионов".
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В Ростове-на-Дону пассажир авиалайнера оказался в поле зрения полицейских за то, что занял чужое место. Инцидент произошел в ростовском аэропорту «Платов». Рейс летел из Болоньи в Ростов-на-Дону. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по СКФУ, командир судна рассказал: один из пассажиров во время полета занял место, не соответствующее месту в посадочном талоне. При этом на замечания бортпроводника он не реагировал и наотрез отказался занять свое место.

В итоге, нарушителем порядка оказался гражданин города Таганрога. Полицеские доставили его в отдел полиции, расположенный на территории авиагавани.

В отношении него возбуждено административное дело по статье «Невыполнение лица, находящегося на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Известно, что максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до 15 суток ареста. Кроме того, мужчина может отделаться штрафом в размере пяти тысяч рублей. Теперь его судьбу будет решать суд.

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