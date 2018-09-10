Есть ли жизнь после конкурсов красоты: Экс-«ВИА Гра» и «Мисс Россия» Татьяна Котова в гостях у «КП»!

СЕГОДНЯ 13:22 2018-09-10T13:22:53+03:00

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Ростовчанка Татьяна Котова на днях прилетел в Ростов-на-Дону, чтобы выступить с сольным концертом на празднике красоты, где традиционно выбирают первых красавиц города. Сама девушка несколько лет назад сама становилась его победительницей. После чего в 2006 году Татьяна с легкостью завоевала главную корону страны на «Мисс Россия». А после этого еще и вошла в состав самого сексуального девичьего трио российской эстрады «ВИА Гра». Однако сейчас очаровательная блондинка активно строит собственную сольную карьеру и практически ежедневно балует поклонников своими шикарными фото. Одно из них - без трусиков, настолько ошеломило читателей ее Инстаграм, что девушке пришлось оправдываться и рассказывать - как на самом деле делаются откровенные фотоснимки.

В студии радио «Комсомольская правда» на 89,8 FM узнаем ответ на этот и другие вопросы. А именно - есть ли жизнь после конкурсов красоты? Как стать обладательницей идеальной фигуры? И о чем будут новые песни Татьяны Котовой? Разговор с популярной певицей и моделью пройдет в прямом эфире. Ждем ваших звонков в понедельник, 10 сентября, с 17:00 до 18:00.

АЛЛО!

Телефон прямого эфира: 8 (863) 2910-815.

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