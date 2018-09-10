2018-09-10T13:38:32+03:00
Политика

Александр Ищенко: Состав донского парламента обновился более чем на половину

Председатель Законодательного собрания Ростовской области подвел итоги избирательной кампании
Илья БОГОМОЛОВ
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Александр Ищенко.Александр Ищенко.Фото: Илья БОГОМОЛОВ
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Cекретарь Ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ищенко прокомментировал предварительные итоги выборов депутатов донского парламента. Напомним, его фракция, предварительно, получила 46 мандатов из 60.

- Для нас очень важно, что большинство пришедших на выборы избирателей поддержали нашу программу, а значит поддержали стратегию уверенного развития Ростовской области на ближайшую перспективу, - сказал Ищенко. - Тем не менее, в новом составе Заксобрания произойдет существенное обновление депутатского корпуса - более чем на половину. Теперь в донском парламенте будут представители шести партий, а значит грядущие дискуссии будут более живыми, и нас всех ждут новые результаты.

Спикер отметил, что на прошедших выборах была высокая конкуренция. В среднем, на один мандат претендовали 11 кандидатов. Добавим, что единороссы избирались в Ростовской области по всем одномандатным округам кроме одного. В четырех округах (Новочеркасск, Таганрог, Батайск) они уступили оппонентам из других партий.

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