Александр Ищенко: Состав донского парламента обновился более чем на половину
Cекретарь Ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Ищенко прокомментировал предварительные итоги выборов депутатов донского парламента. Напомним, его фракция, предварительно, получила 46 мандатов из 60.
- Для нас очень важно, что большинство пришедших на выборы избирателей поддержали нашу программу, а значит поддержали стратегию уверенного развития Ростовской области на ближайшую перспективу, - сказал Ищенко. - Тем не менее, в новом составе Заксобрания произойдет существенное обновление депутатского корпуса - более чем на половину. Теперь в донском парламенте будут представители шести партий, а значит грядущие дискуссии будут более живыми, и нас всех ждут новые результаты.
Спикер отметил, что на прошедших выборах была высокая конкуренция. В среднем, на один мандат претендовали 11 кандидатов. Добавим, что единороссы избирались в Ростовской области по всем одномандатным округам кроме одного. В четырех округах (Новочеркасск, Таганрог, Батайск) они уступили оппонентам из других партий.