«Ростелеком» в Ростовской области открыл восемь новых салонов связи

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-10T13:39:49+03:00

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Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») открыла в Ростовской области восемь салонов связи в формате «магазин в магазине». Мультисервисные офисы продаж «Ростелекома» появились в крупных торговых центрах и супермаркетах. Теперь поход за покупками легко совместим с обустройством технического комфорта.

Новые салоны связи работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных, расположены они по адресам:

г. Азов, ул. Ленина, д.72;

г. Ростов-на-Дону, ТК Привоз, ул. Зорге 13а;

г. Шахты, Индустриальная 7 Д;

г. Шахты, пр. Революции 99;

г. Новошахтинск, проспект Ленина д.3;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Карла Маркса 67.

Салоны связи, которые открыты для посетителей с 10:00 до 20:00, находятся по адресам:

г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, д.2к, лит.2;

г. Ростов-на-Дону, ТЦ МЕГАМАГ, ул. Пойменная д.1м;

Все новые магазины предоставляют клиентам максимальный набор услуг:

- подключение облачных сервисов;

- подключение мобильной связи;

- интерактивное ТВ;

- домашний интернет;

- видеонаблюдение;

- консультации по услугам и выбор оптимального тарифа и т.д.

Каждый клиент может получить услугу «под ключ»: достаточно сделать заказ, и специалист компании доставит нужные устройства в день инсталляции (Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку или цифровой домашний телефон).

Андрей Махаев, директор по работе с массовым сегментом Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «Многие наши клиенты уже оценили удобство таких центров продаж: новый формат «магазин в магазине» экономит время, режим работы – без выходных и перерывов – делает сервис максимально доступным. К тому же клиенты получают не просто консультацию, а возможность протестировать продукт или услугу и тут же их приобрести. Таким образом «Ростелеком» создает все условия для цифровизации жизненного пространства».

Генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис: «Мы стремимся стать ближе к нашим клиентам и открываем салоны связи в местах, где им это действительно удобно. Также наша задача – сделать офисы продаж универсальными, с максимальным набором сервисов. Уже сейчас в наших салонах связи можно купить антивирусные программы, авиабилеты, страховые полисы, мобильные устройства таких популярных брендов, как Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus, и многое другое».

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